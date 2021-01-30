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أخبار العالم

هيئة الأسرى: 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال أصيبوا بكورونا منذ بدء العام الجاري

السبت 30/يناير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين بفلسطين، أن 200 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ مطلع العام الجاري؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 340 إصابة، تركزت معظمهما في سجني "ريمون" و"النقب".


وقال مستشار الهيئة حسن عبد ربه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، السبت - إن 5 أسرى تم نقلهم إلى مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي، وعيادة سجن "الرملة"، بسبب تدهور حالتهم الصحية من مضاعفات الإصابة بكورونا.


وأضاف أن حالة من القلق تسود بين صفوف الأسرى وذويهم، بسبب انقطاع الزيارات، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.
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