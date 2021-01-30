ننشر حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مديرة المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعباسية

أودعت المحكمة الادارية العليا حيثيات حكمها برفض طعن مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية لما نسب إليها الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم.

ورفضت المحكمة في حكمها المهم الذى يرسخ لأهمية التبرع بالدم وسلامته في ضوء ثورة التكنولوجيا التى طرأت عليه والدعوة لقانون جديد, الطعن المقام من الطبيبة (د.ع.أ) بصفتها مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية لما نسب إليها الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم.

وقالت المحكمة إن اهمال الطبيبة أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم مما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته , وأيدت قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها .

صدر الحكم بإجماع الاراء برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة أنه قد تلاحظ للمحكمة أن القانون المنظم للتبرع بالدم في مصر الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد مر عليه 60 عاما هو القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبي , وقد طرأت على عملية التبرع بالدم ثورة تكنولوجية كبيرة حول العالم نظرًا لما لعمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته من أهمية كبرى في العلاج والإسعاف والطوارئ وما يكتنف مباشرتها من خطورة بالغة على حياة المرضى والمتطوعين إذا لم يُحكم تنظيمها بما يتلاءم مع التطور التقنى في هذا المجال مع التأكيد على أهمية ثقافة التبرع بالدم .

واستطردت المحكمة أنه فى مجال التشريعات المقارنة فإن التبرع بالدم في جميع الأحوال اختياريا بكل حرية ووعى , ويجب أن يخضع الدم المُتبرَع به لتحاليل بيولوجية والأمراض المعدية , كما يجب أن يُخبر كل شخص يريد التبرع بدمه بأن الدم الذي يؤخذ منه سيكون محل تحاليل بيولوجية تبلغ إليه نتائجها التى يتعين أن تكون خاصة بالمُتبرع ويحتفظ بسريتها, ولم تجز التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة وبالنسبة لمن يقل عن 18 سنة يجب على القاصرين الراغبين في التبرع بالدم أن يحصلوا على موافقة لهذا الغرض من آبائهم أو أوليائهم, كما لم تجز تلك التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم لأجل التبرع به أو استخدامه لأغراض علاجية إلا من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها , ويجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي , ولا يجوز أخذ الدم من أشخاص لا تسمح حالتهم الصحية العامة بتحمله دون تعب أو خطر – كما كشف عنه الطعن الماثل - ولا من أشخاص مصابين بأمراض تسري عدواها عن طريق الدم.