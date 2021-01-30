رئيس بلدية طرابلس: مجموعات مندسة تقوم بالأعمال التخريبية

قال رئيس بلدية طرابلس اللبنانية رياض يمق، إن المجموعات التي قامت بالأعمال التخريبية مندسّة ولا تمثل فقراء المدينة ولا يمكن تنفيذ قرار الإقفال العام في المناطق الشعبية، لافتا إلى أن الإهمال الحالي تجاه طرابلس من الممكن أن يؤدي إلى انفجار وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها.





وأضاف "يمق"، وفقا لـ LBCI، أن " الأيادي الخبيثة تستغل وجع الناس وحذّرنا مرارا من إمكانية تفلّت الامور.. و المبالغ المالية المقدمة كمساعدات للطرابلسيين لا تكفي وكان يجب على الجميع مساعدة المدينة قبل الوصول إلى الوضع الحالي".





وأكد رئيس بلدية طرابلس أن "الكثير من أهالي طرابلس اتصلوا لاستنكار ما حصل في طرابلس وخصوصا في البلدية والكثير تكفلوا بإعادة ترميم مبنى البلدية".



