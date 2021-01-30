محافظ أسيوط: تصنيع 6 آلاف ديسك بمدارس التعليم الفني بقيمة 8 ملايين جنيه

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية مدارس التعليم الفنى بالمحافظة والتى تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية لصقل خبرات ومواهب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل وهو ما يبث روح الانتماء والأمل في مستقبل أفضل، مشيرًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه هذا القطاع الهام.. جاء ذلك خلال لقائه محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





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وأشاد المحافظ –خلال اللقاء- بجهود قطاع التعليم الفنى بالمحافظة فى تصنيع الأثاث المدرسى وإعادة تدوير المخلفات الخشبية والحديدية بالحملات الميكانيكية بالمحافظة وإعادة تصنيعها وتعظيم الاستفادة منها مرة أخرى لافتا إلى بدء مدارس التعليم الفنى فى تصنيع 6 آلاف ديسك بقيمة اجمالية بلغت 8 ملايين جنيه فضلا عن مشروعات المدارس والوحدات الإنتاجية بها بمختلف المدارس الفنية والصناعية والزراعية.





وأوضح المحافظ أن التعليم الفني يعتبر قاطرة التنمية في المجتمع علينا الاستفادة منها وتعزيز العمل من خلالها وإعادة تأهيل وتدريب الطلاب في القطاعات المختلفة كـ (النجارة، الجلود، منتجات خان الخليلي، تفصيل الملابس والكورشية...) مشيدًا بإنتاج طلاب التعليم الفني لسلات وصناديق قمامة من المخلفات والخردوات والمشاركة فى تجميع وتطوير شوارع وميادين المحافظة موضحًا إننا نعمل على تشبيك الجهات المعنية والتنسيق بينهم لإفادة طلاب وخريجي التعليم الفني واستفادة المحافظة والمجتمع من المنتجات والخدمات المقدمة لهم.



