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تعليم

جامعة القاهرة: عودة الطلاب للمدن الجامعية 17 فبراير المقبل

السبت 30/يناير/2021 - 11:31 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية سيكون خلال فبراير القادم .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن موعد رجوع الطلاب للمدن الجامعية سيكون بدءًا من يوم 17 من فبراير القادم .

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وأكد "علم الدين" على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ، حيث سيكون رجوع الطلاب وفقًا للضوابط والتدابير الوقائية التي كانت متبعة قبل مغادرتهم للمدن الجامعية ، وكذلك نفس الأعداد ، حيث سيتم تقسيمهم وفقًا لضوابط الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم. 

وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أنه بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، فالجامعة جاهزة لإجراءها بأي طريقة ، فكافة الإمكانيات متاحة .

وتابع ، أنه سيتم البدء في اجراؤها بعد العودة مباشرةً من إجازة نصف العام ، وفقًا لخطة مجلس الجامعة وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات .
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