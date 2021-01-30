بداية من اليوم.. إغلاق الموانئ السورية حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة النقل السورية متمثلة في المديرية العامة للموانئ، عن إغلاق جميع الموانئ البحرية التجارية، وموانئ الصيد في المنطقة الساحلية.











وذكرت المديرية العامة للموانئ السورية، في بيان لها منذ قليل، أن الإغلاق جاء بسبب الأحوال الجوية السائدة والعواصف.











وحددت المديرية العامة للموانئ السورية في بيانها ميعاد الغلق، حيث قالت إن الإغلاق يكون اعتبارًا من اليوم السبت بداية من الساعة 14:00 وحتى إشعار آخر .









وكانت وزارة النقل السورية أعلنت في وقت سابق عن إغلاق موانئ الصيد والنزهة على طول الساحل السوري باستثناء ميناء البسيط.









وأوضحت وزارة النقل أنه تم أيضا إيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة.



