ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب الأهلي المنضم لـ بيراميدز: الأحمر قادر على عبور الدحيل.. ونتمسك بالأمل أمام بايرن ميونخ

السبت 30/يناير/2021 - 11:40 ص
ميدو الرفاعي
ميدو الرفاعي
Advertisements
عبدالله هشام
أكد ميدو الرفاعي، لاعب الأهلي المنضم حديثا إلى بيراميدز، أن الأحمر قادر على تخطي منافسه الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية، وقال: "نتمسك بالأمل للفوز على بايرن ميونخ وحصد ميدالية في البطولة".
 

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "النادي الأهلي كبير ويلعب على الفوز في كل مبارياته ولا يهم من يواجه، وعلى الرغم من مواجهة بايرن ميونخ الصعبة للغاية، إلا أن الجميع يتمسك بالأمل لتحقيق إنجاز في البطولة.




وتابع: "خلال فترة تواجدي في النادي الأهلي عند مواجهة المنافس، كانت المباراة تبدأ بنتيجة هدف لصالحنا وجميع المنافسين يخشون لقاءنا ويبدأون التحضير قبلها بثلاثة أيام وبمجرد النزول لأرض الملعب نرى المنافس يلعب كأنه مغلوب".
 

وأوضح خلال حواره مع "صدى البلد"، أن مثله الأعلى في مصر هو علي معلول، أما عالميا فهو روبرتسون، نجم فريق ليفربول، متمنيا الاحتراف الفترة المقبلة.


وكان ميدو الرفاعي، لاعب الأهلي، انتقل إلى فريق بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري بعد إلغاء مسابقة الناشئين مواليد 2000. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ بعد احتمالية مواجهتهما في كأس العالم للأندية

مدرب الدحيل القطري يشيد بالأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية

بـ الإفريقي والفارسي.. كيف يستعد الدحيل القطري للأهلي المصري؟

أسلحة الدحيل القطري المؤثرة قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية.. تعرف عليها

محمد حليم: الأهلي قادر على تخطى الدحيل.. ومواجهة بايرن ميونيخ للشهرة فقط

الأهلي في المونديال.. خبراء عن حظوظ الأحمر: الاصطدام بالعملاق البافاري وارد

ترشيحاتنا

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

حكم جوزة الطيب في المذاهب الأربعة.. الإفتاء تجيب

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

الشتاء يكشر عن أنيابه.. طوارئ في الأجهزة لمواجهة توقعات الأمطار والرياح

Advertisements

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

أول رد رسمي بشأن إمكانية انتقال حسين الشحات إلى المريخ السوداني

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

مونديال الأندية.. تقرير قطري يكشف عن رباعي الدحيل الفتاك قبل مواجهة الأهلي

رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء

الأهلي فى المونديال .. قرارات جديدة من الفيفا بشأن الإصابات والاستبدال

لضمان التألق بالدوري التركي.. عبد الظاهر السقا يوجه نصائح لـ مصطفى محمد

الدوري المصري.. الإسماعيلي الجريح يستضيف بيراميدز الليلة

لم يتبق سوى يومين.. خالد الغندور: الزمالك يريد ضم حسام حسن واللاعب لديه الرغبة أيضا

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد

يؤثر على الخصوبة ويسبب العقم.. 8 خرافات شائعة حول لقاحات فيروس كورونا

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري