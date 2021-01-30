لاعب الأهلي المنضم لـ بيراميدز: الأحمر قادر على عبور الدحيل.. ونتمسك بالأمل أمام بايرن ميونخ

أكد ميدو الرفاعي، لاعب الأهلي المنضم حديثا إلى بيراميدز، أن الأحمر قادر على تخطي منافسه الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية، وقال: "نتمسك بالأمل للفوز على بايرن ميونخ وحصد ميدالية في البطولة".





وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "النادي الأهلي كبير ويلعب على الفوز في كل مبارياته ولا يهم من يواجه، وعلى الرغم من مواجهة بايرن ميونخ الصعبة للغاية، إلا أن الجميع يتمسك بالأمل لتحقيق إنجاز في البطولة.



















وتابع: "خلال فترة تواجدي في النادي الأهلي عند مواجهة المنافس، كانت المباراة تبدأ بنتيجة هدف لصالحنا وجميع المنافسين يخشون لقاءنا ويبدأون التحضير قبلها بثلاثة أيام وبمجرد النزول لأرض الملعب نرى المنافس يلعب كأنه مغلوب".





وأوضح خلال حواره مع "صدى البلد"، أن مثله الأعلى في مصر هو علي معلول، أما عالميا فهو روبرتسون، نجم فريق ليفربول، متمنيا الاحتراف الفترة المقبلة.











وكان ميدو الرفاعي، لاعب الأهلي، انتقل إلى فريق بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري بعد إلغاء مسابقة الناشئين مواليد 2000.