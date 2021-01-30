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أخبار العالم

دبي تكشف قيمة التبادل التجاري مع إسرائيل في 5 أشهر

السبت 30/يناير/2021 - 11:35 ص
دبي تكشف قيمة التبادل
دبي تكشف قيمة التبادل التجاري مع إسرائيل في 5 أشهر
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سمر صالح
بلغ حجم التبادل التجاري بين إمارة دبي وإسرائيل خلال الأشهر الخمسة الماضية، مليار درهم إماراتي، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم، السبت.

وكشف المكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، عن أن الاستيراد من إسرائيل بلغ 325 مليون درهم إماراتي 89 مليون دولار تقريبا، في حين بلغت قيمة الصادرات 607 ملايين درهم (165 مليون دولار تقريبا) وبلغ حجم ما يُعرف بـ"الترانزيت" 98.7 مليون درهم (27 مليون دولار تقريبا).

وشملت المنتجات التي استوردتها دبي من إسرائيل: المعدات الميكانيكية والطبية الأجهزة الإلكترونية والشاشات المسطحة والألماس والخضروات والفواكه.

بالمقابل، صدرت دبي لإسرائيل: زيوت التشحيم والعطور وقطع غيار المحركات والهواتف الذكية والألماس.

وكشف المركز أن وزن الصادرات 5.4 آلاف طن في حين بلغ وزن الواردات 718 طنا وحجم الترانزيت 52.4 طن.

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