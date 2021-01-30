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رياضة

عمرو زكى يوجه رسالة لـ مصطفى محمد بعد إعارته لجالطة سراى

السبت 30/يناير/2021 - 11:43 ص
عمرو زكي - مصطفى
عمرو زكي - مصطفى محمد
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يسرى غازى
وجه عمرو زكى نجم منتخب مصر الوطني السابق نصائح إلى مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك بعد إعارته إلى فريق جالطة سراى التركي.

كان مصطفى محمد وقع عقد إعارة إلى صفوف الفريق التركي لمدة عام ونصف نظير مليونى دولار مع وضع بند أحقية الشراء خلال شهر ديسمبر المقبل.

قال عمرو زكى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل التوفيق والدعم ليك يا مصطفى في تجربتك مع فريق كبير وفي دوري صعب وقوي جدا..لازم تشتغل كتير وتعرف ان الطريق صعب وطويل للوصول لهدفك وطموحك وانت قدها ان شاء الله".

يذكر أن مسئولو الزمالك يسابقون الزمن خلال الساعات القليلة القادمة لحسم صفقة تدعيم الفريق الأبيض بمهاجم متميز قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الأحد المقبل.

ويفاضل الزمالك بين الثنائى حسام حسن مهاجم سموحة والذى يطلب فرج عامر رئيس ناديه 40 مليون جنيه ومروان حمدى مهاجم مصر المقاصة للتعاقد مع أحدهما وفقا للعرض المالى المناسب خاصة أن كلا اللاعبين يرحب بارتداء الفانلة البيضاء.

وعلم صدى البلد أن اللجنة مجبرة على التعاقد مع مهاجم مصرى بعد فشل رحيل المغربى أوناجم حيث يرغب اللاعب فى الرحيل مجانا وتمسك باتشيكو بمواطنه حميد أحداد .. الأمر الذى يعنى اكتمال قائمة الفريق باللاعبين الأجانب.

ويرغب مسئولو الزمالك فى تعويض رحيل الدولى مصطفى محمد لخوض تجربة الاحتراف بنادى جالطة سراى التركى بالتعاقد مع مهاجم متميز.

وانتقل مصطفى محمد مهاجم الزمالك الى نادي جالطة سراى التركى على سبيل الإعارة لمدة موسما ونصف مقابل مليونى دولار و4 ملايين أخرى حال موافقة الزمالك على بيع البلدوزر بنهاية ديسمبر المقبل.
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