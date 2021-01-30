برلماني: إعلام الإرهابية أفلس بعد اعترافه باستقرار مصر فى الذكرى الـ10 لثورة يناير

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب ، اعتراف إعلام جماعة الإخوان الإرهابية بأن الاستقرار يعم الدولة المصرية سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى ، خاصة بأنه ولأول مرة لم يحاول إعلام الجماعة الإرهابية ببث أكاذيب تتعلق بوجود مظاهرات تتزامن مع ذكرة ثورة 25 يناير كما كان يحدث في كل عام، مؤكدا أن هذا دليل قاطع على افلاس هذا الاعلام الكاذب .





وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم ، ان اعتراف الإعلام الإخوانى بأن الأوضاع فى مصر مستقرة تماما، وهو ما يتنافى تماما فيما كانت تفعله الجماعة الإرهابية كل عام تزامنا مع ذكرى ثورة يناير، حيث كانت دائما تلجأ لمجموعة من الأكاذيب تتمثل فى وجود مظاهرات ضخمة تنتشر بالشوارع، وهو الأمر الذى كان يتم نفيه بالصوت والصورة فى التو واللحظة من قبل الإعلام المصرى الرسمى والخاص.





وكان اعلام جماعة الاخوان الارهابية، يقوم بنشر مظاهرات قديمة على أساس أنها جديدة لهز صورة مصر أمام العالم ولكن الاعلام المصرى ، كان ينجح دائما فى كشف اكاذيب هذه الجماعة المارقة لدرجة أن دعوات الإخوان بالتظاهر كانت دائما مثيرة للسخرية والتهكم ولذلك الجماعة فشلت واعترفت بالاستقرار هو جزء من اليأس والإحباط والإفلاس الذى ضرب أركان الجماعة .





وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، ان جماعة الاخوان الارهابية اصبحت امام حقيقة يعلمها العالم كله بأن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن يتنازل عن الاستقرار خاصة وأن جماعة الاخوان الارهابية اصبحت جماعة مرفوضة وملفوظة وغير مؤثرة اقليميا وعالميا.



