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فيديو جراف

فيديو جراف| يسبب العقم.. 7 معلومات خاطئة عن لقاحات كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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إسلام عبد الهادي
انتشار لقاحات كورونا، سبب حالة من التفاؤل عند شعوب العالم، لأنه يعني أن العالم في طريقه نحو السيطرة على تفشي الفيروس.


إلا أنه وسط ذلك التفاؤل، لا يزال الخوف يسيطر على البعض ويدفعهم نحو ترويج الشائعات أو الانسياق خلف معلومات غير موثوقة لا تمت للواقع بصلة.


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العديد من الشائعات انتشرت حول لقاحات كورونا المختلفة، منها أن تلك اللقاحات تصيب بالعقم أو تضعف الخصوبة، في حين أنه لا يوجد أي دليل علمي على ذلك.


من خلال الفيديو جراف التالي، تعرف على 7 معلومات خاطئة تم ترويجها ضد لقاحات كورونا المختلفة.
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