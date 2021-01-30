ناجي شهود: مصر واليونان ركيزة البحر المتوسط وأصبحنا منفتحين على العالم.. فيديو

علق اللواء ناجي شهود ، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على التدريب البحري بين مصر واليونان ، موضحا أن دولة اليونان حدودها الساحلية كبيرة ، وتمتلك العديد من الجزر ؛ تبرز أهمية اليونان كدولة بحرية .





وأضاف اللواء ناجي شهود ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن التدريب البحري يساهم في فوائد عظيمة ، للجانبين ، لافتا إلى أن هناك تدريبات مشتركة مستمرة بين الدولتين ، وهم بمثابة ركيزة للبحر المتوسط .





وأشار "شهود" إلى أن دولة اليونان مستفيدة من التدريب العسكري مع مصر ، والفائدة مشتركة ، وتضيف قيمة رائعة في مجال التسليح البحري .





ولفت إلى أن المصداقية التي تتعامل بها الدولة المصرية ، في سياستها الحالية ، جعلها ترجع علاقاتها من جديد مع دول العالم ، بعد انعزالها منذ عام 1995 ، وتحجيم قوتها الناعمة .





وفي سياق آخر، تبلغ قيمة الصفقة الموقعة ما بين أثينا وباريس نحو 2.5 مليار يورو وتشمل توريد 12 طائرة مستعملة من أسطول القوات الجوية الفرنسية وست طائرات جديدة مع أسلحتها إضافة إلى الدعم اللوجستيي.





وتمت مناقشة هذه الصفقة والتفاوض عليها بين الحكومتين ردًا على التحرك العسكرى التركي وقيام أنقرة بعمليات استكشاف للغاز واستعراض قواتها العسكرية فى المياه المتنازع عليها بين اليونان وقبرص.