فى ظل انهيار اقتصادي عام.. نائب لبناني: الجيش يحمي الشعب وحريته من السلطة

قال أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان، إن الجيش يحمي الشعب وحريته، مضيفا "منركض عالجيش عند أول ضربة كف ليحمي الدولة من غضب الشعب، ويحمي الشعب وحريته من السلطة في ظل انهيار مالي اقتصادي اجتماعي وسياسي غير مسبوق".





وتابع كنعان فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: " وقت بيجي وقت الحساب بيطلع الجيش مقصّر ومنهجم على تقديماته الاجتماعية ومعاشات الشهداء بعد ما صار الدولار بـ٩ الاف ليرة".





كان متظاهرون قد أضرموا النار داخل مبنى بلدية طرابلس بعد اقتحامه بينما حاولت قوات من الجيش اللبناني ملاحقة المحتجين، وكانت الاحتجاجات قد تجددت لليوم الرابع شمال لبنان ضد قرارات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا وسط تفاقم الزمة الاقتصادية اللبنانية وتصاعد حدة الفقر في البلاد.





وقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ان ما حصل في مدينة طرابلس جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى.