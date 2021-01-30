ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بالتنسيق مع 27 جهة حكومية.. اللجنة الوزارية لتطوير وإعادة استغلال مجمع التحرير تستعرض خطة إخلاء المبنى

السبت 30/يناير/2021 - 12:18 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
عقدت اللجنة الوزارية لتطوير وإعادة استغلال مجمع التحرير التي تضم وزارات الإسكان والسياحة والآثار والتخطيط، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفراس" برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، لبحث آخر تطورات المشروع، بمشاركة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأوضحت وزارة التخطيط، في بيان اليوم، السبت، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الزمنية المقترحة لتطوير مجمع التحرير وخطوات التنفيذ وفق الدراسات التي أجريت من قبل عدد من المكاتب الاستشارية الدولية لوضع التصورات الخاصة بأفضل الاستخدامات المقترحة.
 
كما استعرض الاجتماع خطة إخلاء مبنى مجمع التحرير بالتنسيق مع محافظة القاهرة والوزارات والجهات التي كانت تشغل المجمع والتي بلغ عددها حوالي 27 جهة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إخلاء المبنى وتجهيزه لاستقبال المستثمرين والمطورين الذين سيشاركون في تنفيذ مخططات التطوير.

وأكدت السعيد، أن الصندوق السيادي يخطط لتحويل مجمع التحرير إلى نموذج يحتذى به في عملية إعادة استغلال الأصول وتعظيم العائد منها وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم نقل ملكية مجمع التحرير للصندوق السيادي خلال الربع الأخير من 2020، وخلال أكتوبر الماضي تم دعوة عدد من المستثمرين المصريين والأجانب للإطلاع على الأفكار المطروحة لتطوير المجمع، وبالفعل تفاعل عدد كبير من الشركات المتخصصة وأبدت الاهتمام بالمشاركة في تطوير المجمع، وجاري الانتهاء من وضع التصور الخاص بكراسة الشروط التي سيتم طرحها على المستثمرين لاختيار من سيشارك في عملية تطوير المجمع خلال النصف الأول من العام الجارى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

3 نماذج مقترحة.. رئيس الوزراء يتابع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بكل محافظة

التنمية المحلية: 278 قطعة أرض جاهزة لتنفيذ مبادرة شغلك في قريتك

ضم أصول بقيمة 30 مليار جنيه.. هالة السعيد: 200 مليار جنيه رأس مال صندوق مصر السيادي

الملكية لـ صندوق مصر السيادي.. هالة السعيد: دارسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ..فيديو

هالة السعيد: تحويل باب العزب لمنطقة أثرية وسياحية

الصناديق السيادية ونقل ملكية مجمع التحرير أبرزها.. 4 تصريحات نارية لـ هالة السعيد

ترشيحاتنا

مونديال الأندية.. تقرير قطري يكشف عن رباعي الدحيل الفتاك قبل مواجهة الأهلي

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

سائق المنتخب السويدي يصل للعالمية بطريقته الخاصة.. تعرف عليها

الأهلي فى المونديال .. قرارات جديدة من الفيفا بشأن الإصابات والاستبدال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

تعرف على مواصفات نيسان صني موديل 2021.. أسعار الـ4 فئات الجديدة