بالتنسيق مع 27 جهة حكومية.. اللجنة الوزارية لتطوير وإعادة استغلال مجمع التحرير تستعرض خطة إخلاء المبنى

عقدت اللجنة الوزارية لتطوير وإعادة استغلال مجمع التحرير التي تضم وزارات الإسكان والسياحة والآثار والتخطيط، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفراس" برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، لبحث آخر تطورات المشروع، بمشاركة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.





وأوضحت وزارة التخطيط، في بيان اليوم، السبت، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الزمنية المقترحة لتطوير مجمع التحرير وخطوات التنفيذ وفق الدراسات التي أجريت من قبل عدد من المكاتب الاستشارية الدولية لوضع التصورات الخاصة بأفضل الاستخدامات المقترحة.

كما استعرض الاجتماع خطة إخلاء مبنى مجمع التحرير بالتنسيق مع محافظة القاهرة والوزارات والجهات التي كانت تشغل المجمع والتي بلغ عددها حوالي 27 جهة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إخلاء المبنى وتجهيزه لاستقبال المستثمرين والمطورين الذين سيشاركون في تنفيذ مخططات التطوير.





وأكدت السعيد، أن الصندوق السيادي يخطط لتحويل مجمع التحرير إلى نموذج يحتذى به في عملية إعادة استغلال الأصول وتعظيم العائد منها وضمان حقوق الأجيال القادمة.





وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم نقل ملكية مجمع التحرير للصندوق السيادي خلال الربع الأخير من 2020، وخلال أكتوبر الماضي تم دعوة عدد من المستثمرين المصريين والأجانب للإطلاع على الأفكار المطروحة لتطوير المجمع، وبالفعل تفاعل عدد كبير من الشركات المتخصصة وأبدت الاهتمام بالمشاركة في تطوير المجمع، وجاري الانتهاء من وضع التصور الخاص بكراسة الشروط التي سيتم طرحها على المستثمرين لاختيار من سيشارك في عملية تطوير المجمع خلال النصف الأول من العام الجارى.