إصابة طفل بحروق بالوجه والذراعين بسبب نيران التدفئة في سوهاج

أصيب طفل بحروق في الوجه والذراعين من الدرجة الثانية، إثر امتداد النيران إلى ملابسه، أثناء إشعاله نيران التدفئة بمنزله بمركز كما شمالي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يُفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول أحمد عرفان، 10 سنوات، تلميذ، ويقيم دائرة المركز، مصاب بحروق بالوجه والزراعين من الدرجة الثانية.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "عرفان. خ. ن"، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وقرر إصابة نجله المذكور بإشعال النيران ببعض الأخشاب للتدفئة امتدت لملابسه ما أدى لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







