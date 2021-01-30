مواطنو بوليفيا يكشفون قدرة العسل والأعشاب على الوقاية من كورونا.. شاهد

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن أوضاع فيروس كورونا ، في دولة بوليفيا بأمريكا الجنوبية بعد أن تخطت الأعداد حاجز الـ 200 ألف أصابة، بينما وصلت الوفيات إلى 10 آلاف شخص .





ونوه التقرير إلى أنه على خلاف ما صرحت به منظمة الصحة العالمية، بأن الأعشاب الطبيعة لا تساهم في الوقاية من كورونا، فأن كثير من مواطني "بوليفيا" لجأوا للأعشاب المخلوطة بالعسل الأبيض في سبيل مكافحة الفيروس.





وأكد المواطنين أن الأعشاب ساهمت في علاج أوجاع الحلق، حيث يتم خلطها مع العسل الابيض، لمنع وصول الفيروس للرئتين.





وأوضحت طبيبة أنه مع عدم وجود علاج صريح لـ كورونا ، حتى الأن ، فإن الأعشاب هي الملجأ الوحيد أمامهم .





في سياق مختلف ، غيرت منظمة الصحة العالمية موقفها من رفض تطعيم النساء الحوامل واجازت لهن تلقي لقاحي شركتي "موديرنا" و"فايزر" المضادين لفيروس كورونا .





وجاء تراجع منظمة الصحة العالمية عن تعليماتها السابقة على خلفية احتجاجات ابداها عدة خبراء.





وأعلنت المنظمة الدولية ان استخدام هذا اللقاح لدى النساء الحوامل غير موصى به الا اذا كن معرضات لخطر التعرض العالي للإصابة بالفيروس مثل العاملات في مجال الرعاية الصحية أو من يعانين حالات مرضية سابقة.