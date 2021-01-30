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رئيس لجنة الإقامة لكرة اليد: زيارة الأهرامات كان حلما لمنتخبات العالم.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 12:11 م
ممدوح الششتاوي
ممدوح الششتاوي
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ياسمين القصاص

قال الكابتن ممدوح الششتاوى، رئيس لجنة الإقامة والاعاشة لبطولة العالم لكرة اليد، إن المنتخبات كانت تطلب زيارة الأهرامات الذي كان حلما بالنسبة لهم ، حتى ان بعض أفراد البعثات أخذوا بعض الرمال خلال تواجدهم بمنطقة الأهرامات للذكرى ولإدراكهم لعظمة المكان التاريخي الذي يتواجدون به.

 

وأضاف "رئيس لجنة الإقامة والاعاشة لبطولة كرة اليد"، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أن البعثات والمنتخبات المشاركة في البطولة وجهت "مظاهرة حب لمصر " من خلال رسائلهم للجنة المنظمة والموظفين بالفنادق التي يقيمون بها.

 

وتابع"الششتاوي"، جميع البعثات المشاركة تدرك جيدا الحضارة المصرية وعظمتها لذلك بعضهم يطلب زيارة الأهرامات أكثر من مرة ، وجود كل هؤلاء الأجانب في مصر والتقاط الصور التذكارية ومشاركة متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الصور أكبر دعاية لمصر ولأمنها"، كما تابع "بعض المسئولين من الاتحاد الدولي لكرة اليد سيصلون القاهرة ابتداء من يوم الخميس لحضور الأدوار النهائية لـ مصر 2021".

 

وأوضح، أن رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لمونديال كرة اليد، إلى أن إقامة  بطولة العالم لكرة اليد على أرض مصر  إنجاز كبير في ظل ازمة كورونا، متابعا أن بعثة فريق البرازيل لكرة اليد ستأتي  إلى مصر بعد وصول بعثة اليابان مع توافد 250 إعلاميا لتغطية البطولة.

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