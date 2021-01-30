عطل مفاجئ في خط الطرد بمحطة صرف صحى كوم الأطرون بطوخ..صور

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية حدوث عطل المفاجئ بخط الطرد الخارج من محطة رفع صرف صحي كوم الاأطرون التابعة لمركز ومدينة طوخ قطر ٤٥٠ مم. أعلنت









وقالت الشركة انه على الفور تم الدفع بفريق من الفنيين والمهندسين للعمل على اصلاح العطل والتعامل معه فى اسرع وقت.





كانت محافظة القليوبية، اعلنت فى وقت سابق عن قطع المياه عن 5 مناطق بمدينة شبين القناطر، بسبب حدوث عطل مفاجئ في خط المياه الرئيسى قطر 500 مم.





وقالت المحافظة ان المناطق المتأثرة بالانقطاع، هى قرى "الحسانية والقلزم والشيخة سالمه والكسابيه وعرب الغدير"، وتجري الآن اعمال الإصلاح، وسيتم ضخ المياه بعد الانتهاء منها.





وأضافت المحافظة انه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المذكورة خلال فترة الانقطاع ولحين عودة المياه مرة أخرى.





على جانب أخر بدأت محافظة القليوبية فى أعمال تطوير شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وربطها بشبكة الطرق القومية.





وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، تتم من قبل المحافظة وبإشراف من الهيئة العامة للطرق والكباري.





وأشار المحافظ إلى أهمية تطوير محور أحمد عرابي، حيث يعد من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل إلى حوالى٣ كم ٢ تقريبا، مؤكدا أنه سيتم تطوير الشارع بالكامل وربطه مع طريق شبرا بنها الحر، كما سيتم تغطية الترعة البولاقية التي تقع في بداية الطريق بموازاة الطريق الدائري وسيتم استغلال جزء منها في توسعة الطريق.





وأكد أن أعمال التطوير ستبدأ من أم بيومي حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم٢ بتكلفة 60 مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطى وأرصفة جانبية واعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، كما تشمل أعمال التطوير تشجير الجزيرة الوسطى وزراعة النخيل بها لإضفاء لمسة جمالية على الشارع المحوري.