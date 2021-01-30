ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حبيبها شارك معهم.. 5 إسرائيليين يغتصبون فتاة قاصر بـ عسقلان.. صور

السبت 30/يناير/2021 - 12:17 م
5 إسرائيليين يغتصبون
5 إسرائيليين يغتصبون فتاة قاصر بـ عسقلان
Advertisements
سمر صالح
قام 5 شبان بأحد بلدات الشرق الأوسط باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما وتم ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة رغم مهاجمتهم للشرطة ومحاولتهم للهرب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، إن الفتاة التي تعرضت للهجوم الجنسي بمدينة عسقلان فى إسرائيل أدلت بشهادتها أمام الجهات المختصة وأخبرت المحققين بوجود ندوب على جسد أحد المتورطين فى اغتصابها. 

وأفادت "يديعوت" بأن أحد الإسرائيليين المتورطين بقضية الاغتصاب يدعي "تشاجر يتسحاق ممو" ويبلغ 24 عاما، مؤكدة أن المتهم الرئيسي هو الحبيب السابق للفتاة ويدعي "أهارون موشيه زينو" ويبلغ 20 عامًا. 

وقدمت لائحة الاتهام أيضًا لكل من "أفيف أوهايون" 23 عاما و"ليئور سمحون" 29 عاما و"دانييل دانيلوف" 20 عاما. 

وكشفت صحيفة "يديعوت" عن الجرائم المنسوبة إلي المتهمين الـ5 السابق ذكرهم وهي "ممارسة الرذيلة، والاغتصاب، والاعتداء، وتوريد مادة مخدرة خطيرة".

وتقدمت الفتاة القاصر التي تم الاعتداء عليها بشكوى لشرطة إسرائيل بعد 6 أشهر من وقوعها وتم تشكيل فريق تحقيق خاص من المحققين من مركز عسقلان وبدأ فريق التحقيق في تعقب النتائج المختلفة لإلقاء القبض على المشتبه بهم.

وأكدت "يديعوت" أن المتهمين في الاغتصاب الفتاة لديهم أيضا سوابق جنائية ومرورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صرخات لم يسمعها أحد.. رجل يغتصب مراهقة داخل مركز طبي

أغرقت المنازل والشوارع.. شاهد | تأثير الأمطار الغزيرة على إسرائيل

موجز الصحف الإسرائيلية.. سيول وفيضانات تغرق الأراضي المحتلة.. أب يغتصب ابنته لعدة سنوات.. نتنياهو يستعد للذهاب لانتخابات جديدة.. والجيش يتأهب لحرب أمريكية على إيران

رانيا يوسف عن واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر: كلاب بشرية

ترشيحاتنا

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لفترة ثانية

مونديال الأندية.. تقرير قطري يكشف عن رباعي الدحيل الفتاك قبل مواجهة الأهلي

المشوار الأخير.. حكاية عم عبد الله شهيد لقمة العيش | 3 شياطين قتلوه بالسم ودفنوه بـ الصحراء

هل تثاب المرأة عند إنفاقها في منزل الزوجية من مالها الخاص؟.. شاهد رد الإفتاء

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

تعرف على مواصفات نيسان صني موديل 2021.. أسعار الـ4 فئات الجديدة