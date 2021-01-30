حبيبها شارك معهم.. 5 إسرائيليين يغتصبون فتاة قاصر بـ عسقلان.. صور

قام 5 شبان بأحد بلدات الشرق الأوسط باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما وتم ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة رغم مهاجمتهم للشرطة ومحاولتهم للهرب.





وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، إن الفتاة التي تعرضت للهجوم الجنسي بمدينة عسقلان فى إسرائيل أدلت بشهادتها أمام الجهات المختصة وأخبرت المحققين بوجود ندوب على جسد أحد المتورطين فى اغتصابها.





وأفادت "يديعوت" بأن أحد الإسرائيليين المتورطين بقضية الاغتصاب يدعي "تشاجر يتسحاق ممو" ويبلغ 24 عاما، مؤكدة أن المتهم الرئيسي هو الحبيب السابق للفتاة ويدعي "أهارون موشيه زينو" ويبلغ 20 عامًا.





وقدمت لائحة الاتهام أيضًا لكل من "أفيف أوهايون" 23 عاما و"ليئور سمحون" 29 عاما و"دانييل دانيلوف" 20 عاما.





وكشفت صحيفة "يديعوت" عن الجرائم المنسوبة إلي المتهمين الـ5 السابق ذكرهم وهي "ممارسة الرذيلة، والاغتصاب، والاعتداء، وتوريد مادة مخدرة خطيرة".





وتقدمت الفتاة القاصر التي تم الاعتداء عليها بشكوى لشرطة إسرائيل بعد 6 أشهر من وقوعها وتم تشكيل فريق تحقيق خاص من المحققين من مركز عسقلان وبدأ فريق التحقيق في تعقب النتائج المختلفة لإلقاء القبض على المشتبه بهم.





وأكدت "يديعوت" أن المتهمين في الاغتصاب الفتاة لديهم أيضا سوابق جنائية ومرورية.



