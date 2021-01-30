جامعة القاهرة تنطلق للجيل الثالث وتتقدم 117 في هذا التصنيف.. فيديو

قال الدكتور محمود منصور هيبة، أستاذ الإعلام والمستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن هناك إجراءات ورؤية وإستراتيجية محددة تتبعها الدولة منذ تولي الدكتور محمد الخشت رئاسة الجامعة، لتتقدم في البحوث العلمية، وذلك من خلال دعم جهود البحث العلمي، وتطوير المعامل، وعدد من الحوافز الأخرى لتشجيع النشر الدولي والتفوق على عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية الكبرى الأخرى، وتم ذلك من خلال توفير كل الإمكانات للتحول الى جامعة من جامعات الجيل الثالث، الى جانب تطوير جودة الأبحاث العالمية المنشورة دوليا.

وتابع الدكتور محمود هيبة، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه تم تطوير الأبحاث العلمية المنشورة على مستوى الكم والكيف، وأيضا تشكيل فرق بحثية ودعمها ماديا ولوجيستيا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة لم تكن موجودة على خريطة الجامعة البحثية للجامعة.





وأشار إلى أن هذه الجهود والإستراتيجية أثبتت نجاحتها، وحققت تقدم في كل التصميفات الدولية، مع زيادة البحوث المنشورة دوليا، وخاصة انه تم الاعتماد على الجوانب التطبيقية في الجانب البحثي، مؤكدا أن الجامعة لم تتوقف فقط على البحوث النظرية، وإنما تم تقديم مجموعة من البحوث في مختلف المشروعات القومية الكبرى، كل تلك الإجراءات لم تأتي من فراغ.





وأوضح أنه تم التغلب على المعوقات التي واجهت الجامعة من خلال وضع إستراتيجيات محددة وتوفير الدعم المادي لهذه المشروعات، وذلك من خلال زيادة مساهمة الجامعة في البحوث وتوفير وتذليل كل الإمكانات المتاحة والاحتياجات المطلوبة، لافتا الى أن جامعة القاهرة تقدمت 117 مركزا في التصنيف الإسباني.