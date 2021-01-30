باحث سياسى: الخروج القطري عن الصف الخليجى بدأ منذ الستينات





قال مصطفى أمين ، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية ، إن الدور القطرى له امتدادات كبيرة متعلق بمحاولاتها بإيجاد نفوذ داخل المنطقة الاسلامية من خلال تمويل الجماعات الإرهابية.





وأضاف " أمين " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن قطر منذ البداية وهى تعيش دور تمرد تمددى له نفوذ عميقة ومحاولة الخروج عن الصف الخليجى فى بداية الستينات وانضمامها للتحالف ضد الاستعمار البريطانى وخروجها عنه ثم حالة حمد على أبيه وأخيرأ التى ظهرت فى تميم .





وأشار إلى أن قطر حاولت بالتمرد على الرغم من كونها معدومة النفوذ وقليلة السكان وهو ما دفعها للاستثمار مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوانية والذى يشكل امتداد للجماعات الإرهابية التى ظهرت بعد ذلك سواء تنظيم القاعدة أو داعش .





ونوه أن الاستثمار القطرى فى قناة الجزيرة باستضافتها قيادات الجماعات الإرهابية محاولة بذلك أن تلوى الأنظمة من خلال تمويلها للجماعات الإرهابية ثم دعمها وادعت كذبأ قامت بالتمويل الهائل فى العمل الإرهابى .



