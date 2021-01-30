إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينه فاقوس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعزازى بإزالة حالة في المهد لحالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن بناء من الطوب الأبيض على مساحة 80 مترا بناحية الحشايشة.





كما قامت الوحدة المحلية بالديدامون بإزالة فى المهد لحالتي تعدٍ على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، الحالة الأولي عبارة عن سور من الطوب الأبيض من جهتين بارتفاع 25 سم على مساحة 120 م بقرية جهينة القبلية وتمت الإزالة كلية على نفقة المخالف، والحالة الأخرى عبارة عن حفر أساسات لصب بالخرسانة على عمق 3 م على مساحة 100 م بناحية عزبة النحاس وتم ردم الحفر وتطبيق القانون على المخالفين.





اقرأ أيضًا:

إعدام طن وربع أغذية فاسدة وغلق ١٦ منشأة غذائية مخالفة بالشرقية





كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق حملة بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز ومسؤولي الإزالات بالوحدة وقوة أمنية من مركز الشرطة بديرب نجم ونقطة شرطة اللبا لتنفيذ قرارين إزالة فورية في المهد ، فتم إزالة غرفة وسور بالدبش على مساحة ( ٢ ) سهم على أرض إصلاح زراعي بعزبة كامل التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة ، كما تمت إزالة فورية في المهد لسمل خرساني لمقبرتين على مساحة ( ٣ ) سهم بعزبة عرب السدروسي التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز ورئيس الوحدة المحلية بالأخيوة لإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية الإخيوة على مساحة 150 مترا وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض، كما قامت رئاسة الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر بإزالة شدة خشبية وسور بالدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية شهداء بحر البقر على مساحة قيراط أي ما يعادل 175 مترا وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.





وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية شن الحملات المكبرة لتطبيق القانون بكل حزم على غير المتعدين بالبناء العشوائي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص داخل المناطق السكنية وفرض سيادة القانون على الجميع.

وعلي جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والقرى والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات "الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الإجتماعي"، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنه لضمان سلامة المواطنين وتفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

فيما أضاف المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعية أنه تم إجراء أعمال الرش والتطهير بديوان عام المديرية والإدارات الداخلية وكذلك الإدارات الزراعية بههيا وبلبيس ومكتبي زراعة القرين والصوفية ، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه ، بالإضافة إلي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين عن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمة وللعبور من هذه الجائحة بسلام.



