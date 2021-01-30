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توك شو

سائق المنتخب السويدي يصل للعالمية بطريقته الخاصة.. تعرف عليها

السبت 30/يناير/2021 - 12:20 م
المنتخب السويدي
المنتخب السويدي
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فرح علاء الخولي

قال هشام عباس، سائق أتوبيس سياحي، إنه رافق المنتخب السويدي في مونديال اليد 2021، والذي لقى ردود أفعال واسعة الانتشار على صفحة المنتخب السويدي وهذا لطريقته المتفائلة والودودة في التعامل معهم، لافتا إلى أن السياحة وطبيعة عمله فيها تكسبه وتعلمه تلك الطريقة في التعامل مع الكثير من السائحين، حتى وصفه المنتخب الوطني أنه خير سفير لمصر وأحسن سائق في القاهرة.

وتابع هشام عباس، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن سائق الحافلة التي يرتادها السائحون أو المنتخبات أو أي شخص هو اول من يقابلهم ويعطي لهم انطباع يدوم كثيرا، مشددا: "لازم المقابلة تكون كويسة لأن الناس ديه بتروح تنقل كل حاجة بنعملها لبلدهم"، معبرا أن هذا شرف له وللجميع في التعامل مع هؤلاء اللاعبين والسائحين.

وأوضح أن هناك احتراما متبادلا بين السائحين ومنتخبات الفرق وبعثاتهم والمصريين، منوها انه يصاحبه اثنان من مرافقي الفرقة والذي يعدوا من الجنود المجهولين ولكن لهم تآثير كبير ودور في نجاح تلك البطولة وكل ما يتبعها من فعاليات أو تشكيل صورة رائعة عن من مصر وشعبها.

وأضاف أن الهدف من تلك المعاملة الطيبة هي نقل تلك الصورة بشكل واضح وكامل للخارج، متمنيا ان تعود السائحة مرة أخرى، معقبا: "ده احنا اللي بنتمناه"، منوها انه بالرغم من انه لا يستطيع تحدث اللغة السويدية ولك يربطهم ما هو اقوى منها وهو الحب المتبادل والاحساس به
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