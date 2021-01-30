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الصحة تكشف سر تواصلها مع جهات مختلفة لشراء لقاحات كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 01:24 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن أجهزة الدولة المعنية بدأت في اتصالات مكثفة مع الجهات المالكة للقاحات كورونا، سواء مع المؤسسات الصحية العالمية الخاصة باللقاحات من مؤسسة "جافي" و"كوفاكس" والتابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات بصورة عادلة على مختلف أنحاء العالم، أو اتصالات مباشرة مع الشركات المنتجة أو البلاد المنتجة حول العالم لتنوع الحصول على اللقاحات من مناطق مختلفة.


تابعع هشام عباس، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه بشكل متوازي يتم التواصل مع الشركات تنتج اللقاحات، لافتا إلى أن الدول التي توجد بها تلك الشركات استحوذت على كمية كبيرة من الانتاج، مشددا على أن الدولة المصرية تدرك هذا الأمر، وتعمل على توريد اللقاحات اللازمة وفق جدول زمنى، ورأينا مع حدث في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال توزيع لقاح أكسفورد.


وأكد على ضرورة تنويع اللقاحات من شركات مختلفة، مشيرا الى أن اتجاه الدولة بصورة منظمة وعلمية ودقيقة سهلت التعاون مع كل الجهات، قدر الإمكان للحصول على أكبر كمية متاحة من اللقاحات، لافتا إلى أن سلسلة التلقيح في مصر بدأت بالكوادر الطبية، ومع توافر كمية أخرى سوف يتم استكمال الخطة الموضوعة للقاح، حيث أن الدولة تتأكد بدقة من صلاحية استخدام اللقاح، وأنه يكون اللقاح معتمدا في دولة المنشأ وخضع لكل مراحل التجارب المطلوبة.

 

واردف انه تم البدء الفعل بتلقيح الفئات الأولى من الكوادر الطبية، وستستمر الدولة في هذا التلقيح كلما جاءت كميات جديدة من اللقاحات، مشددا على ان الدولة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وهى تتعامل معها وفق أسس عملية وعلمية بداية من توجيهات القيادة السياسية مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه منذ ظهور اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في العديد من دول العالم، بدأت أجهزة الدولة المعنية في اتصالات مكثفة مع هذه الجهات المالكة للقاحات سواء على المؤسسات الصحية العالمية الخاصة باللقاحات والتابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات بصورة عادلة على مختلف أنحاء العالم، أو اتصالات مباشرة مع الشركات المنتجة أو البلاد المنتجة حول العالم لتنوع الحصول على اللقاحات من مناطق مختلفة.

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