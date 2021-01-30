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تعليم

سبل حماية الطفل في ورشة عمل بجامعة سوهاج

السبت 30/يناير/2021 - 04:36 م
جانب من الورشة
جانب من الورشة
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أنغام الجنايني
شارك مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج في ورشة عمل نظمتها  مدرسة النور للمكفوفين  تحت عنوان "حماية الطفل مما يتعرض له من اخطار"، والتي استمرت فاعلياتها علي مدار أربعة ايام بواقع ست ساعات يوميًا.

واكد أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تحرص بشكل مستمر علي اداء دورها المجتمعي وتسهم بشكل ايجابي في مناقشة وحل العديد من القضايا المجتمعية الهامة.

وأضاف أن ورشة العمل تهدف الى التعريف بالمخاطر التي يتعرض لها الاطفال، وكيفية حماية الطفولة منها مثل العنف والاستغلال والإساءة والإهمال، واهمية توفير  الرعاية الاجتماعية لهم من جانب والتعليم والصحة والأمن والعدل من جانب اخر.


واوضح كل من الدكتور عماد الصوينع مستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير مركز نزور البصيرة، انه على هامش المشاركة في الورشة تم  مناقشة آليات التعاون بين الجامعة متمثلة في مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة ومدرسة النور للمكفوفين من أجل إعداد طلبة مدرسة النور، ليصبحوا مؤهلين للكتابة علي أجهزة الكمبيوتر عند إلتحاقهم بالجامعة خاصة بعد قرار مجلس الجامعة بأداء جميع الطلبة ذوي الإعاقة البصرية إمتحاناتهم علي أجهزة الكمبيوتر بدون مرافق.
سبل حماية الطفل في ورشة عمل بجامعة سوهاج
سبل حماية الطفل في ورشة عمل بجامعة سوهاج
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