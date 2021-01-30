سبل حماية الطفل في ورشة عمل بجامعة سوهاج

شارك مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج في ورشة عمل نظمتها مدرسة النور للمكفوفين تحت عنوان "حماية الطفل مما يتعرض له من اخطار"، والتي استمرت فاعلياتها علي مدار أربعة ايام بواقع ست ساعات يوميًا.





واكد أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تحرص بشكل مستمر علي اداء دورها المجتمعي وتسهم بشكل ايجابي في مناقشة وحل العديد من القضايا المجتمعية الهامة.





وأضاف أن ورشة العمل تهدف الى التعريف بالمخاطر التي يتعرض لها الاطفال، وكيفية حماية الطفولة منها مثل العنف والاستغلال والإساءة والإهمال، واهمية توفير الرعاية الاجتماعية لهم من جانب والتعليم والصحة والأمن والعدل من جانب اخر.







