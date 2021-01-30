دراسة جديدة تشكك في الإصابة الثانية بفيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة أن إيجابية فحص فيروس كورونا، بعد الشفاء، لا يعني بالضرورة الإصابة من جديد بالفيروس، بل هناك عدة أسباب أخرى قد تعيد إيجابية المسحة.





وقال وو تسونيو، كبير خبراء علم الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن بعض الأسباب تفسر مثل هذه الحالات، على سبيل المثال، نتائج الاختبارات الخاطئة، وإعادة تنشيط الفيروس، وإعادة العدوى.





وأضاف وو أن النتائج الخاطئة للفحص يمكن التأكد منها من خلال إجراء اختبارات متعددة، فيما أن الإصابة مرة أخرى مماثلة ومعدية مثل العدوى لأول مرة. أما بالنسبة لإعادة تنشيط الفيروس، فقال إنه غير واضح.





كما كشفت الدراسة أن عودة ظهور إيجابية المسحة من جديد من المحتمل أن تكون مرتبطة بإلتقاط المسحة أجزاء من الفيروس الميت، والتي تبقى في جسم المريض بعد الشفاء.





فيما صرح تشن تشيهاي، نائب رئيس قسم العدوى في مستشفى ديتان بالعاصمة الصينية بكين، بأن الشخص الذي يحصل على اختبار إيجابي عقب الشفاء يعني أن تكاثر الفيروس في الجسم عند مستوى منخفض، وهذه الحالة غير معدية بشكل كبير لغيرها.





وتابع: "حتى الآن، لا توجد حالات لأشخاص أثبتت إصابتهم مرة أخرى أنهم أصابوا أشخاص آخرين، لأن لديهم مستويات منخفضة من الفيروس، كما تظهر الأبحاث الحالية أن المرضى المتعافين لن يحملوا الفيروس طوال حياتهم".



















