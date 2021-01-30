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فن

اليوم.. استكمال عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير

السبت 30/يناير/2021 - 12:52 م
محمد الصغير
محمد الصغير
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آيه عاطف
يستكمل اليوم، عائلة الراحل محمد الصغير، العزاء الخاص به بعدما قرروا إقامه على يومين أمس، واليوم.

وشيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه مساء أمس الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله متأثرا بفيروس كورونا.

حضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء. 

يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة  له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".
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