القبض على عصابة قتلت شابا بالزراعات في دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط، القبض على المتهمين بقتل شاب وسرقته وإلقاء جثته في الزراعات بمنطقة المطار بكفرالبطيخ بدمياط .





كان مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط تلقى بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد، بالطريق الدولى بدائرة المركز والعثور فى وقت لاحق على دراجته النارية بإحدى القرى.





وتوصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون دائرة المركز.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "بندقية خرطوش وثلاث طلقات من ذات العيار- سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها - سيارة ربع نقل"ملك شقيق أحد المتهمين".





وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية كرهًا عن قائديها وإتخاذهم من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وقيامهم بتاريخ الواقعة باستيقاف المجنى عليه حال قيادته دراجته النارية بمنطقة الجناين بدائرة المركز ومحاولة الاستيلاء على "الدراجة النارية".





ولدى مقاومة المجنى عليه للمتهمين قام أحدهم بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاهه فأودى بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته باستخدام السيارة الربع نقل والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور لإبعاد الشبهة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.





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