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أخبار العالم

العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يلاحق بقايا داعش شمالي بغداد

السبت 30/يناير/2021 - 01:04 م
داعش
داعش
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أمينة الدسوقي
باشر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بعملية واسعة لملاحقة بقايا داعش شمالي بغداد.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، أن قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب باشرت عمليات واسعة لتطهير مناطق شمال بغداد من بقايا عصابات داعـش الإرهابية"، مضيفة أن هذه العمليات تأتي ضمن الصفحة الثانية من عمليات " ثأر الشُهداء".

وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي قد اكد في وقت سابق ان عملية ثأر الشهداء لن تتوقف حتى القصاص من المتورطين ممن سهلوا دخول الإرهابيين اللذين فجرًا انفسهما بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد".

وانطلقت عملية "ثأر الشُهداء" والتي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، إذ باشرت وحدات الجهاز الباسلة بواجبات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية .
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