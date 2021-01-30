شاهد.. آخر أعمال تطوير الطريق الدائري

وتشمل أعمال التطوير توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة، من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، ستتم التوسعة إلى 7 حارات فى كل اتجاه.





ويذكر أن أعمال تطوير الطريق تشمل رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق.



