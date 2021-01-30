شاهد.. آخر أعمال تطوير الطريق الدائري

رصد "موقع صدى البلد" الإخبارى، آخر أعمال التطوير للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري لاستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتخفيف الضغط ومنع تكدس السيارات.
وتشمل أعمال التطوير توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة، من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، ستتم التوسعة إلى 7 حارات فى كل اتجاه.
ويذكر أن أعمال تطوير الطريق تشمل رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق.
وتطوير خطة إنارة الطريق لمساهمة فى رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.