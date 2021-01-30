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برلمان

برلمانية عن مشروع عين القاهرة: تشويه المظهر الحضاري لحي الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 01:11 م
مشروع عين القاهرة
مشروع عين القاهرة
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فريدة محمد
تقدمت النائبة د. سمر سالم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى رئيس مجلس الوزراء، ووزير  السياحة  ووزير التنمية المحلية ، بشأن ما يتم تداوله في الأونة الاخيرة فيما يتعلق بقيام السيد وزير السياحة والسيد محافظ القاهرة بوضع حجر الأساس لمشروع cairo eye   الترفيهي والذي سيتم إنشاءه في منطقة حي الزمالك بمحافظة القاهرة.

وأوضحت د. سمر سالم، أنه على الرغم من روعة ذلك المشروع والعوائد السياحية التي ستعود على الدولة المصرية من وراءه، إلا أن السادة القائمين عليه قد تناسوا وتغافلوا تمامًا عن الشكل الحضاري والتاريخي للمنطقة والذي تم تشويه معظمه بسبب أعمال تنفيذ ذلك المشروع والذي كان من الممكن أن يتم إقامته في العديد من الأماكن الاخرى والمدن الجديدة التي كانت مؤهله بشكل أكبر لإقامة ذلك المشروع فيها دون الإضرار بأي مظهر حضاري .

كما أن هذا المشروع كان يحتاج الى المزيد من الدراسة والبحث، لاسيما وأن هناك تفاصيل لا نعلمها بشأن العائد المادي والاستثمارى على خزانة الدولة، حيث أن المتاح من المعلومات من واقع الاعلام وتصريحات صاحب الشركة المنفذة والتى لا نعلم عن هذه الشركة اية معلومات... نجد أن هناك حق انتفاع لمدة 25 سنة لهذه الشركة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بالتدخل الفوري من أجل الوقوف على ابعاد وملابسات تلك المشكلة ومحاسبة من قام بتدمير وتشويه لك المعالم الحضارية والتاريخية لذلك الحي الراقي دون داع.
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