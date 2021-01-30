نائب: حكومة «مدبولي» عملت بشكل جيد وهناك قصور في أداء بعض الحقائب

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، ونائب رئيس حزب الوفد، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عملت خلال العامين الماضيين، بشكل جيد ولكن هناك قصور وسلبيات في أداء بعض الوزراء، مضيفًا أنه بمطابقة برنامج الحكومة مع التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء أمام البرلمان، أثبت وجود بعض السلبيات وهو ما يؤكد ضرورة إجراء تعديلًا في بعض الحقائب للارتقاء وتحسين الأداء الحكومي تنعكس على الشارع المصري.





وأضاف «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أنه يحسب لحكومة الدكتور مدبولى، استطاعتها في تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي تتبناه الدولة، وتراجع عجز الموازنة من 9.7% إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، بجانب ايضًا مساهمتها في تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وآخرها أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أن المجموعة الاقتصادية عملت بشكل جديد على مدار الفترة الماضية ولكن لم تتمكن من جذب الاستثمارات بشكل جديد بالتزامن مع إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إقامة بنية تحتية جيدة وإنشاء مدن صناعية جديدة وتقديم كافة سُبل الدعم للمستثمرين.





وتابع، «وزراء المجموعة الخدمية بذلوا جهودً ملموسة ولكن لايزال الشارع غير راضي عن أدائها ويجب تطويرها بالشكل المرجو منها، إضافة إلى وجود غياب تام لوزارة الإعلام وعدم الشعور بعودتها ولابدورها، وكذلك وزارة الثقافة التى يجب أن يكون دورها أكبر من ذلك في متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين بهدف عودة الريادة المصرية في مجال الفن والثقافة من جديد».



