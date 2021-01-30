ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف قاسم يرشح كوامي أبوكو للانضمام إلى الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 01:04 م
أشرف قاسم
أشرف قاسم
Advertisements
ملك موسى
أكد اشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن قائمة الأجانب في الفريق هي سبب عدم انهاء التعاقد مع مهاجم أجنبي حتى الآن فضلا عن تعطل إعارة محمد أوناجم لاعب الفريق إلى الوداد المغربي.

وقال قاسم: كان هناك إصرار غير عادي من مصطفى محمد على خوض تجربة الاحتراف، والحلم بالنسبة له كان السير على خطى محمد صلاح.

وواصل: مصطفى محمد رحل قبل مباراة المقاصة بساعات، وبقالي حوالي 20 يوم أتابع اللاعبين الأفارقة للبحث عن بديل، لدينا أزمة في عدد الأجانب، ومحمد أوناجم كان أقرب لاعب للرحيل، ولكن الوداد طلبه ورفض أن يدفع مقابل الإعارة وبالتالي رفض الزمالك والإدارة تدرس الأمر الآن وسنرى الوضع الأنسب للنادي، لضم مهاجم أفريقي.

ورشح أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك، المهاجم الغانى كوامى أبوكو لإدارة النادى والجهاز الفنى، بعد متابعة أكثر من 15 لاعب أجنبى، لاسيما وأن وكيل اللاعب متواجد حاليًا فى مصر مما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد أوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.

وتضع إدارة الزمالك عدة اسماء مرشحة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق، جاء فى مقدمتها من اللاعبين المحليين مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة، وحسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انتهاء أزمة وصول فرجاني ساسي للقاهرة

البنك الأهلي يضم معروف يوسف لاعب الزمالك السابق لموسمين

الزمالك يرحب برحيل عمر السعيد إلى البنك الأهلي

أشرف قاسم يكشف موقف فرجاني ساسي ومصطفى محمد من تدريبات الزمالك

أخبار الزمالك.. تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان.. ورد نارى من يوسف أوباما

أشرف قاسم: حسام حسن على رادار الزمالك

ترشيحاتنا

اليوم.. استكمال عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

اكتشافات أثرية جديدة بالإسكندرية تعتبر الأضخم منذ سنوات.. تعرف عليها

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

شروط ومزايا الحصول على الجنسية الإماراتية| اعرفها

Advertisements

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

لاعب الأهلي المنضم لـ بيراميدز: الأحمر قادر على عبور الدحيل.. ونتمسك بالأمل أمام بايرن ميونخ

موسمياني يكسر حاجز الصمت ويرد على هجوم رضا عبد العال

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

أول رد رسمي بشأن إمكانية انتقال حسين الشحات إلى المريخ السوداني

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

مونديال الأندية.. تقرير قطري يكشف عن رباعي الدحيل الفتاك قبل مواجهة الأهلي

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

تعرف على مواصفات نيسان صني موديل 2021.. أسعار الـ4 فئات الجديدة