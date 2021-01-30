أشرف قاسم يرشح كوامي أبوكو للانضمام إلى الزمالك

أكد اشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن قائمة الأجانب في الفريق هي سبب عدم انهاء التعاقد مع مهاجم أجنبي حتى الآن فضلا عن تعطل إعارة محمد أوناجم لاعب الفريق إلى الوداد المغربي.





وقال قاسم: كان هناك إصرار غير عادي من مصطفى محمد على خوض تجربة الاحتراف، والحلم بالنسبة له كان السير على خطى محمد صلاح.





وواصل: مصطفى محمد رحل قبل مباراة المقاصة بساعات، وبقالي حوالي 20 يوم أتابع اللاعبين الأفارقة للبحث عن بديل، لدينا أزمة في عدد الأجانب، ومحمد أوناجم كان أقرب لاعب للرحيل، ولكن الوداد طلبه ورفض أن يدفع مقابل الإعارة وبالتالي رفض الزمالك والإدارة تدرس الأمر الآن وسنرى الوضع الأنسب للنادي، لضم مهاجم أفريقي.





ورشح أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك، المهاجم الغانى كوامى أبوكو لإدارة النادى والجهاز الفنى، بعد متابعة أكثر من 15 لاعب أجنبى، لاسيما وأن وكيل اللاعب متواجد حاليًا فى مصر مما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.





ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد أوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.





وتضع إدارة الزمالك عدة اسماء مرشحة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق، جاء فى مقدمتها من اللاعبين المحليين مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة، وحسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندرى.