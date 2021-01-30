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رياضة

الفريق يخوض أول تدريباته اليوم بالدوحة.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي

السبت 30/يناير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا مع بعثة الفريق قبل مغادرة مقر النادي أمس بالقاهرة.

وطالب الخطيب لاعبي الأهلي بضرورة نسيان ملف المسابقات المحلية.

وقال بيبو  للاعبيه: "لا أريد أن أضع عليكم ضغوطا.. ولكن يجب اللعب باسم ناديكم وبلدكم.. هي مشاركة ربما لا تتكرر كثيرًا لأجيال".

وأضاف أن هناك إجراءات مشددة يجب أن يلتزم بها الجميع طوال التواجد في الدوحة خاصة أنهم يمثلون الأهلي وبلدهم مصر.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأول اليوم في الدوحة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في دور الــ8 ببطولة كأس العالم للاندية والمقرر لها الخميس المقبل.

وخصصت اللجنة المنظمة ملعبًا منفصلًا للقلعة الحمراء هو الاستاد رقم 1 في ملاعب جامعة قطر والذي سبق أن تدرب عليه الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي يناير من العام الماضي.
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