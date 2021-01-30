اتصالات مكثفة لمرتجي مع اللجنة المنظمة لمونديال العالم ووفد فيفا

حرص خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ومنسق عام البعثة علي التواصل مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية عبر تقنية الزوم.





وتحدث مرتجي عن البطولة وملعب التدريب وطلب حافلة أخري للفريق لتساعده في تنقلاته خاصة مع تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي.





ونجح مرتجي في انتزاع موافقة اللجنة المنظمة للبطولة علي زيادة عدد البعثة الرسمية للنادي من 55 إلي 60 فردا.





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأول اليوم في الدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل القطري في دور الــ8 ببطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها الخميس المقبل.



