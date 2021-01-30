فيديو جراف.. الزواج السري للفنانين.. أسرار وقصص تنتهي بالفضائح

لسنوات عدة بقيت حكايات الفنانين والنجوم، وقصص ارتباطاتهم العاطفية من أبرز المسائل التي شغلت جمهورهم ومتابعيهم واضطر العديد من الفنانين اللجوء للزواج السري لأسباب وظروف مختلفة.
تزوجت ليلى مراد من انور وجدي سرا وبعد انفصالها من الفنان انور وجدي والذي أثر علي نفسيتها كثيرا بدا وجدي يشيع أن زوجته السابقة ليلي مراد تساند الجيش الاسرائيلي وتمده بالاموال من أجل دعمه وتسليحه الامر الذي أثر علي نجوميتها وانتشار اعمالها بل وصل الأمر الي منع عدد من الدول العربية من دخول أعمالها وعرضها في بلادهم.
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