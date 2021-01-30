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رياضة

نادى الوداد يطلب استعارة المغربي أوناجم لاعب الزمالك مع نية البيع.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الإعلامي خالد الغندور أن نادى الوداد طالب استعارة نجم نادى الزمالك المغربى أوناجم مع نية البيع . 
وكتب الغندور عبر حسابة على فيسبوك " الوداد يطلب استعارة أوناجم مع نية البيع " . 


ويذكر أن قال الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يريد ضم حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في ذلك أيضًا.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "أمس، صرح فرج عامر رئيس سموحة بأنه قد باع حسام حسن من 10 أيام بـ40 مليوم جنيه، واليوم كتب منشور لم أفهم منه شيئًا، هل اللاعب تم بيعه أم لا؟!".

وتابع: "الزمالك يرغب في ضم حسام حسن بالإضافة إلى أن اللاعب نفسه لديه الرغبة لأن مستواه سيتطور وسط هؤلاء النجوم، مثلما ساعدنا الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في التألق".

وواصل: "لم يتبق سوى يومين على غلق باب الانتقالات، والزمالك يسعى للتعاقد مع مهاجم، وأؤكد أنه مصري، لأنه لن يرحل أي لاعب أجنبي سواء أوناجم الذي غاب عن تدريبات اليوم أيضًا، أو حميد أحداد".
تم النشر بواسطة ‏‎Khaled El Ghandor‎‏ في السبت، ٣٠ يناير ٢٠٢١
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