نادى الوداد يطلب استعارة المغربي أوناجم لاعب الزمالك مع نية البيع.. شاهد

أعلن الإعلامي خالد الغندور أن نادى الوداد طالب استعارة نجم نادى الزمالك المغربى أوناجم مع نية البيع .

وكتب الغندور عبر حسابة على فيسبوك " الوداد يطلب استعارة أوناجم مع نية البيع " .









ويذكر أن قال الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يريد ضم حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في ذلك أيضًا.





وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "أمس، صرح فرج عامر رئيس سموحة بأنه قد باع حسام حسن من 10 أيام بـ40 مليوم جنيه، واليوم كتب منشور لم أفهم منه شيئًا، هل اللاعب تم بيعه أم لا؟!".





وتابع: "الزمالك يرغب في ضم حسام حسن بالإضافة إلى أن اللاعب نفسه لديه الرغبة لأن مستواه سيتطور وسط هؤلاء النجوم، مثلما ساعدنا الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في التألق".



