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باع لهم الوهم بـ 200 مليون جنيه.. محتال ينصب على أهالي كفر الشيخ

السبت 30/يناير/2021 - 01:13 م
اهل كفر الشيخ
اهل كفر الشيخ
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ياسمين القصاص

تزاحم العشرات من أهالى كفر الشيخ، أمام مركز شرطة كفر الشيخ وقسم أول كفر الشيخ، لتحرير محاضر ضد مستريح مدينة مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، ووصل عدد المحاضر إلى أكثر من 220 محضرًا حتى الآن، والمتهم صاحب شركة استثمار عقارى، بمدينة كفر الشيخ، ويدعى "ش. ع. ا"، 55 سنة، وقال الأهالي إنه هرب إلى ألمانيا، واتهموه بالنصب عليهم في مبالغ وصلت من 150 إلى 200 مليون جنيه.


وقال عمرو سامي، أحد الضحايا، خلال حواره فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أنه يوجد العديد من أهالي كفر الشيخ من خلال شيكات بدون رصيد وحساب هذا الشخص مغلق.


وأكدت غالية إبراهيم، من المتضررات، أنها سددت 700 ألف جنيه ثمن 3 شقق ومحل تجارى، واستلمت شقة واحدة ولكن صاحب الشركة باعها لآخرين وتم طردها منها، وما أحزنها أن تلك الأموال هى مدخرات 24 سنة عمل لشقيقتها فى الإمارات، وهى فى حيرة، فلو أرادت شقيقتها العودة والاستقرار فى مصر، فلن تجد لها مأوى، وضاع كل شقى السنوات التى قضتها فى الغربة، كما أنها تستغيث بمحافظ كفر الشيخ، وبمدير أمن كفر الشيخ، مطالبة بسرعة إلقاء القبض عليه، لتسرد الـ3 وحدات سكنية والمحل.


وأشار محمد حسنى، من المتضررين، إلى أنه "للأسف سدد ثمن وحدة سكنية وحصل على العقود النهائية، وعندما توجه لصاحب الشركة لاستلام الوحدة السكنية ماطل فى الاستلام، وفر هاربا وادعى المقربون له سفره إلى ألمانيا، ولكن بتواصله مع عدد من المقربين له، تبين أنه هارب فى القاهرة، وعليه أحكام.


وقال: "نطالب بإلقاء القبض عليه، واسترداد أموال أكثر من 300 متضرر، منهم من باع حلى زوجته، ومنهم من باع سيارته، وبعض ممتلكاته للحصول على وحدة سكنية منذ عام 2014"، مؤكدا أنه سدد 195 ألف جنيه، ثمن وحدة سكنية لنجله، وأضاف: "كلما توجهنا لخطبة بنت من بنات المحافظة، يشترط أهلها امتلاكه لوحدة سكنية، وبسبب النصب والاحتيال لم أحقق أمنيتي بتزويج نجلي".

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