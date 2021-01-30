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تعليم

مش بتنقص في الدرجات.. وكيل شئون آداب عين شمس: الأعذار الطبية لها امتيازات خاصة أثناء الاختبارات

السبت 30/يناير/2021 - 01:14 م
وكيل شئؤن اداب عين
وكيل شئؤن اداب عين شمس
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باسنتي ناجي

قالت حنان كامل، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لإعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في بداية شهر فبراير وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات على أن تبدأ الاختبارات في منتصف شهر فبراير.


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 وأوضحت "كامل"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تقبل جميع الأعذار الطبية للطلاب المصابين بفيروس كورونا أثناء أداء الاختبارات، وذلك بعد تقديم ما يفيد بإيجابية إصابته لوحدة الرعاية الطبية بالكلية.

وأشارت وكيل شئؤن التعليم والطلاب بالكلية إلى أن هناك امتيازات خاصة تقدم لهؤلاء الطلاب المصابين في حالة أدائهم للدور الثاني من اختبارات المادة، وذلك بالاحتفاظ بتقدير المادة دون أى نواقص في درجاته، كما أنه يحق له دخول اختبار المادة مع اختبارات الدور الثانى بالكلية في موعدها المحدد.

 

وأضافت أن الكلية تحدد موعد الاختبارات للأعذار الطبية مع بداية اختبارات الدور الثاني لاختبارات الفصل الدراسى الأول للطلاب الراسبين. 

 

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