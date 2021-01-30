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محافظات

محافظ أسيوط: انتظام حركة سير القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان

السبت 30/يناير/2021 - 01:12 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتظام سير حركة القطارات بالمحافظة وذلك بعد السيطرة على حادث خروج عربة قطار رقم 718 من على شريط السكة الحديد بعد محطة صدفا بحوالى 50 متر دون وقوع اى خسائر بشرية أو مادية.

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كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا يفيد خروج عربة قطار  من على شريط السكة الحديد للقطار رقم ٧١٨ " ركاب اسيوط – سوهاج " بعد محطة صدفا بحوالى ٥٠ متر وتم اخطار الجهات المعنية .

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرئيس المركز والجهات المعنية لمتابعة الحادث واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد  وبالفعل انتقل حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس شعبان رئيس المنطقة الوسطى لسكك حديد مصر الى مكان الحادث وتم فصل العربة من القطار وتسيير القطار وتم الاستعانة بمعدات هيئة السكة الحديد وتم رفع العربة من المزلقان بواسطة احد الاوناش وعودة حركة القطارات فى الاتجاهين لطبيعتها بدون اي خسائر بشرية او مادية .


وأشار المحافظ الى متابعته المستمرة للحادث مشيدًا بالمتابعة المستمرة والتنسيق الذى تم بين مركز ادارة الازمات بالمحافظة والمنطقة الوسطى لسكك حديد مصر ومركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء  .
محافظ أسيوط: انتظام حركة سير القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان
محافظ أسيوط: انتظام حركة سير القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان
محافظ أسيوط: انتظام حركة سير القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان
محافظ أسيوط: انتظام حركة سير القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان
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