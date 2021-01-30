علوم عين شمس تكشف موعد الاختبارات للأعذار الطبية في امتحانات الفصل الدراس الأول

أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان الجداول النهائية خلال أيام عبر الصفحة الرسمة للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي.





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وأوضح رجاء، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تناقش تحديد موعد اختبارات الأعذار الطبية مع المجلس الأعلى للجامعات لإعلانها للطلاب المصابين عقب الانتهاء من تحديدها، لافتًا إلى قبول جميع الأعذار الطبية للطلاب الذين يقدمونها لهئية اللجنة الطبية بالكلية.





وقال عميد الكلية إنه على الطلاب المصابين عدم الحضور إلى الحرم الجامعى وتقديم ما يفيد من إثبات إيجابية العدوى حتى يحدد له موعدا آخر للاختبار حفاظًا على زملائه من انتشار العدوى بينهم.





وأضاف أنه في حالة إصابة الطالب لا تنقص درجاته في الاختبارات، حيث إنه يحتفظ بتقديره كما لو كان امتحنها في الدور الأول للمادة.