ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

علوم عين شمس تكشف موعد الاختبارات للأعذار الطبية في امتحانات الفصل الدراس الأول

السبت 30/يناير/2021 - 01:13 م
عميد علوم عين شمس
عميد علوم عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي

أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان الجداول النهائية خلال أيام عبر الصفحة الرسمة للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي.


اقرأ أيضًا: ‏التعليم العالي: بدء تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية بلقاح كورونا خلال أيام


وأوضح رجاء، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تناقش تحديد موعد اختبارات الأعذار الطبية مع المجلس الأعلى للجامعات لإعلانها للطلاب المصابين عقب الانتهاء من تحديدها، لافتًا إلى قبول جميع الأعذار الطبية للطلاب الذين يقدمونها لهئية اللجنة الطبية بالكلية.


وقال عميد الكلية إنه على الطلاب المصابين عدم الحضور إلى الحرم الجامعى وتقديم ما يفيد من إثبات إيجابية العدوى حتى يحدد له موعدا آخر للاختبار حفاظًا على زملائه من انتشار العدوى بينهم.


وأضاف أنه في حالة إصابة الطالب لا تنقص درجاته في الاختبارات، حيث إنه يحتفظ بتقديره كما لو كان امتحنها في الدور الأول للمادة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد زراعة عين شمس: ندرس جميع أعذار الطلاب الطبية لامتحانات الميدتيرم

امتحانات الفصل الدراسي الأول.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. عقوبات على الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. اختبارات إلكترونية.. وشروط للأعذار الطبية

عزل صحى لأوراق الإجابة.. علوم عين شمس تعلن موعد الاختبارات النظرية

جامعة عين شمس تكشف عن خطة عقد الامتحانات.. مواجهة كورونا بغرف عزل صحي.. وقبول الأعذار الطبية من الطلاب خلال الامتحانات والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية.. والاستعانة بسيارات إسعاف مجهزة

أبرزها توفير إنترنت مجاني والاعتماد على المنصات التعليمية وسداد المصروفات إلكترونيًا.. جامعة عين شمس تقدم خدمات لطلابها لمواجهة كورونا.. وخبير تعليمي يقترح أداء الاختبارات أون لاين

لمواجهة كورونا.. جامعة عين شمس: بدء اختبارات الدراسات العليا بعد إجازة نصف العام.. ورفع المقررات الدراسية عبر المنصات.. وإجراءات احترازية مشددة ضد الفيروس

ترشيحاتنا

نادى الوداد يطلب استعارة المغربي أوناجم لاعب الزمالك مع نية البيع.. شاهد

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. نشأت يتيمة وتوفي أبناؤها الثلاثة

حكم البيع بالتقسيط وهل الزيادة فيه تكون من باب الربا؟.. علي جمعة يرد

مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لفترة ثانية

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

إعلام مجلس الوزراء: إعداد أسئلة الثانوية العامة قبل الامتحانات بـ 5 ثوانٍ فقط على الكمبيوتر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

تعرف على مواصفات نيسان صني موديل 2021.. أسعار الـ4 فئات الجديدة