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تعليم

التعليم العالي تكشف تفاصيل جديدة حول تنسيق الشهادات المعادلة السودانية والليبية

السبت 30/يناير/2021 - 01:15 م
تنسيق الشهادات المعادلة
تنسيق الشهادات المعادلة السودانية والليبية
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نهلة الشربيني

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه ستم فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات السودانية وإعلان الجدول الزمني لتنسيق الشهادات المعادلة السودانية والليبية، بمجرد أن يتسلم كل طالب الشهادة الخاصة به.

وأضاف "عطا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للجامعات الحكومية وذلكوفق مجموعة الحاصل عليه، ومن ثم سيتم النظر في إمكانية بدء الدراسة العام العالي أو الأنتظار للعام الدراسي المقبل.


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التعليم العالي تكشف تفاصيل جديدة حول تنسيق الشهادات المعادلة السودانية والليبية

وأشار إلى أن تنسيق الطلاب بالدولتين تم تأجيله نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقًا للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وكان قد اعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم السبت، الموافقة على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية (السودانية - الليبية) للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وأضاف المجلس أن هؤلاء لطلاب هم الذين لم يتم تنسيقهم في المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقًا للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،على أن يتم قيدهم بكليات الجامعات والمعاهد التي يتم ترشيحهم إليها وفقًا لقواعد القيد والتسجيل الواردة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والمعاهد.

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