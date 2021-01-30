تربية نوعية عين شمس تعلن عن موعد جداول الاختبارات

قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إنه يتم إعلان جداول الاختبارات لنهاية الفصل الدراسى الأول الاثنين المقبل وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات عبر الصفحة الرسمية للكلية وصفحة الاتحاد الطلابي بمواقع التواصل الاجتماعى.





أقرأ أيضًا:عميد ألسن عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث آفاق التعاون المشترك





وأوضح السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تقبل جميع الأعذار الطبية بالكلية بعد تقديم ما يفيد من الأوراق التي تثبت إيجابية إصابته بعدوى فيروس كورونا إلى الهيئة الطبية بالكلية.

وأشار عميد الكلية إلى أنه في حالة تأجيل الاختبار للطلاب لا ينقص في الدرجات كما يحتفظ بتقديره كاملًا بعد مناقشة وقبول أوراقه.

وأكد أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد لبدء الاختبارات بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس.