شهيد كورونا.. طبيب عربي يتوفى بالفيروس بعد رفضه ترك زملائه لمواجهة الوباء في المستشفى

توفي طبيب وأب لسبع ابناء اثر اصابته بفيروس كورونا بعد أن قال لزملائه أنه لا يوجد وقت للجبناء لمواجهة فيروس كورونا، ليتوفى وهو يحتل هذا الوباء بالمسفى الذي يعمل بها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الدكتور جمال عثمان ، 63 عامًا ، أحد قادة الفريق الذي يعالج المئات من مرضى فيروس كورونا في مستشفى ساوثميد في شمال بريستول ببريطانيا ، لكنه أصيب بالفيروس نفسه وتوفي أمس بعد معركة طويلة مع المرض داخل العناية المركزة.

قال زملاؤه إنه فقد شقيقه بسبب كورونا في سبتمبر الماضي ، ولكن على الرغم من محاولة العديد من الأصدقاء والزملاء والأقارب إقناعه بالانتقال إلى قسم مختلف ، فقد اختار العودة إلى أجنحة فيروس كورونا في مستشفى ساوثميد.

وصفه الدكتور عثمان من قبل أولئك الذين عملوا معه في مكافحة فيروس كورونا بأنه "كريم وهادئ وعضو مشهور للغاية في الفريق الطبي ".

قال زملاء الطبيب ، إن الدكتور عثمان كان يدرك جيدًا أنه معرض لخطر كبير في حال إصابته بكورونا ، ولكن رفض ترك زملائه في مهمة مواجهة هذا الوباء.