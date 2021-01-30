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برلمان

ينعش السوق المصرية.. حزب المؤتمر: مشروع تطوير الريف إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادي

السبت 30/يناير/2021 - 01:24 م
حسام لبن نائب رئيس
حسام لبن نائب رئيس حزب المؤتمر
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محمد الشعراوي
أكد حسام لبن، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع تطوير الريف المصرى استكمال لما بدأته الدولة من مشروعات تنموية في جميع القطاعات، مشيرا إلى أنه واحد من أهم المشروعات فى المرحلة الراهنة.


وقال حسام لبن، في بيان له اليوم، السبت، إن المشروع يعتبر إحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة في وقت سابق، مؤكدا أن الشعب بدأ بالفعل في حصد ثمار هذا الإصلاح، من خلال العديد من المشروعات القومية.


وأوضح أن مشروع الريف المصري يستفيد منه جميع المصريين في كل أرجاء الدولة، وهو بداية قوية لتطوير قرى مصر كما لم يحدث من قبل.


وتوقع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن يؤدى مشروع الريف المصرى لإنعاش السوق في جميع القطاعات وأهمها قطاع المقاولات، مما سيعمل على توفير فرص عمل للشباب على مستوى الجمهورية.
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