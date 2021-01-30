محافظ جنوب سيناء يكرم فراشات الجمباز الفائزات بالميداليات الذهبية تحت سن 9 سنوات





استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، فراشات الجمباز " بنات جنوب سيناء" واهاليهم، والحاصلات على الميداليات الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز ايروبك تحت 9 سنوات آنسات.





واهداهم المحافظ شهادات تقديرية ومكافأة مالية لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق الرياضي وحصولهم على الميداليات الذهبية في جميع المسابقات والبطولات.





وقدم المحافظ الشكر لمديرية الشباب والرياضة والمدربين لبذلهم الجهد وحصول اللاعبات على الميداليات الذهبية، وقدم الشكر أيضًا لاهالي اللاعبات لدعمهم لهن.





مؤكدًا علي دعمه الكامل لجميع الأبطال والمتميزين من أبناء المحافظة في جميع المجالات، متمنيًا لهم استمرار التفوق والنجاح.

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