الشرقية للدخان يعلن ضم 6 صفقات خلال الانتقالات الشتوية

أعلن نادي الشرقية للدخان إغلاق سوق الانتقالات الشتوية بعد الحصول على 6 صفقات قوية لدعم خطوط الفريق خلال مشواره في دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.





وتعاقد الشرقية للدخان مع كل من باباكار تشارليز خط وسط قادما من نادي السالمية الكويتي، طارق وطني ظهير أيسر قادما من نادي الترسانة عماد حمدي حارس مرمى ( إعارة ) من نادي حرس الحدود، أحمد سعد ظهير أيمن قادما من نادي الفيوم، أحمد حمدي حارس مرمى نادي المصرية للاتصالات، إسلام فتحي مهاجم من نادي كوكاكولا.



