ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة الدراويش في الدوري

السبت 30/يناير/2021 - 01:30 م
فريق سموحة
فريق سموحة
Advertisements
منتصر الرفاعى
يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه استعداداته الفنية لمباراته القادمة أمام الإسماعيلى والتى ستقام يوم الأربعاء القادم فى الإسماعيلية، ويخوض الفريق تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية من أجل زيادة معدل اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين، خاصة فى ظل استمرار عملية التدوير بين اللاعبين.


وقرر المدير الفنى "للموج الأزرق" طى صفحة مباراة المقاولون العرب تماما وعدم التركيز عليها وذلك للتحضير للمواجهات المقبلة، خاصة أن المشوار مازال طويلًا وسموحة لديه هدف يسعى لتحقيقه.


ووجه أحمد سامى إنذارا شديد اللهجة إلى لاعبيه بسبب الأخطاء الدفاعية التى ارتكبت فى مباراة المقاولون العرب، والتى تسببت فى اهتزاز شباك الفريق بالهدف الأول رغم الأداء الجديد من الفريق طوال المباراة.


ويواصل المدير الفنى سعيه لإبرام صفقات جديدة قبل غلق باب القيد الشتوى الحالى، خاصة فى الخط الأمامى فى ظل عدم توافر البديل المناسب للقناص حسام حسن، مهاجم الفريق.


فى الوقت ذاته، يخضع على غزال، لاعب وسط الفريق، لبرنامج علاجى خاص للتخلص من الإصابة التى يعانى منها فى أنكل القدم والتى أثرت بالسلب على مستواه خلال المباريات الأخيرة، وطلب المدير الفنى من الجهاز الطبى سرعة تجهيز غزال، خاصة أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها بشكل دائم فى المباريات.


وقد أبدى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، سعادته بعد عودة سموحة إلى طريق الانتصارت بالدورى وارتفاع رصيده للنقطة الـ12 وكسر سلسلة التعادلات على حساب فريق كبير بحجم المقاولون العرب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا سموحة يواجه الضبعة وديا.. وسامي ينتظر صفقة سوبر خلال ساعات

رئيس سموحة يتابع تدريبات الفريق الأول للاطمئنان على اللاعبين..صور

استعدادا للدوري.. سموحة يواجه الضبعة وديا

علي غزال يظهر في تدريبات سموحة بعد إتمام التعاقد رسميا

أول ظهورلـ علي غزال فى تدريبات سموحة

علي غزال: مشاركتي مع المنتخب تحتاج خطوتين ولم أحزن لعدم الانضمام إلى الزمالك

ترشيحاتنا

إيران تعدم "دهقان" بتهمة قتل أعضاء الحرس الثوري.. وإدانة أممية

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء

10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

بشأن العمالة الوافدة.. نداء عاجل من وزارة الموارد البشرية السعودية لأصحاب العمل

Advertisements

موسمياني يكسر حاجز الصمت ويرد على هجوم رضا عبد العال

لاعب الأهلي المنضم لـ بيراميدز: الأحمر قادر على عبور الدحيل.. ونتمسك بالأمل أمام بايرن ميونخ

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

أول رد رسمي بشأن إمكانية انتقال حسين الشحات إلى المريخ السوداني

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

نهائي كأس ليبرتادوريس.. موعد مباراة بالميراس ضد سانتوس والقنوات الناقلة

بعثة الأهلي سلبي كورونا في المونديال.. ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

أشرف قاسم يرشح كوامي أبوكو للانضمام إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021