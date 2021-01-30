لأول مرة كتاب يؤلف القارئ منه 50%.. فما هو؟

قال الكاتب أبانوب مرجان، إن فكرة عمل كتاب يضم قصصا وحواديت على طريقة "فيس بوك"، كانت بسبب أن بعضا من منشوراته على "فيسبوك" حققت تواصلا كبيرا وصل إلى آلاف المشاركات ومنهم واحد حقق 20 ألف قراءة، وهذا يعني أنه يكتب شيئا يستهدف فئة ما ويهتم بها، معقبا: "ده خلاني أحس إني مش بعمل حاجة أي كلام".





وأضاف أبانوب مرجان، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الفكرة قامت على أنه يجمع كل تلك المنشورات بطريقته الخاصة وجمعها في كتاب بتسلسل ما، وهي عبارة أن تكون الصفحة اليمين من الكتاب هي المنشور الخاص به، والصفحة اليسار المقابلة لها هي القصة وراء كتابة المنشور في الأساس، وباقي الصفحة الأيمن "فاضي مع كل كتاب قلم عشان القارئ يكتب رأيه"، وهذا لجمعهم بطريقة ما ومبتكرة أيضا.





وأوضح أن هذه أول مرة يتم إشراك القارئ مع الكاتب في كتابة باقي الكتاب، كل قارئ بطريقته وأسلوبه، وهكذا كتب هو 50% من الكتاب، والقارئ الـ50% الأخرى، وذلك لعمل تعليقه الخاص به دون تدخل أي شخص آخر.





وأشار إلى أنه من المعروف لدينا أن الكاتب صاحب رأي شبه "منزل" لا يجب مخالفته، ولكن الأصح والأدق أن الكاتب صاحب رأي لفئة أو عقلية واحدة وليست كل الشخصيات بمختلف أنواعها وميولها واتجاهاتها، لذلك يجب أن يكون له معارضين أو ليسوا بمؤيدين.