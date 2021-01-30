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فن

هنا الزاهد تشارك جمهورها بصور لها عبر انستجرام.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هنا الزاهد عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  "إنستجرام". 


وحازت الصور عللا اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : أحلى ممثله مصريه - مشاءالله يانونو تجنني - زى القمر .


يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.




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